Российские водители рассказали о плюсах и минусах автотюнинга

Российские водители рассказали о своем отношении к автотюнингу и о том, сколько денег они готовы потратить на доработки своей машины. При этом каждый четвертый полагает, что тюнинг ухудшает эксплуатационные качества автомобиля, выяснили эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") по результатам проведенного опроса.

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Как говорится в исследовании (имеется в распоряжении "Российской газеты"), более половины респондентов (55%) согласны с тем, что с помощью тюнинга можно придать машине уникальность. Так считают в равной степени и опрошенные водители-мужчины, и автоледи. Более всего такого мнения придерживаются в Южном федеральном округе (60%), на Дальнем Востоке и в Сибири (по 57%).

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Каждый четвертый (24%) автовладелец при этом отметил, что переделка автомобиля ухудшает его эксплуатационные свойства. Такое мнение распространено в основном среди автолюбителей Дальнего Востока (32%) и Поволжья (27%). А большая часть петербуржцев (55%), уральцев (51%) и сибиряков (50%) придерживаются противоположного мнения.

Среди основных элементов автомобиля, переделку которых допускают владельцы, чаще всего называли салон (64%). Более трети водителей (38%) оклеивают пленкой стекла и кузов машины, каждый четвертый опрошенный (23%) готов сделать тюнинг светотехники. Колесные диски нештатного размера может поставить почти каждый пятый (18%) респондент, а каждый шестой автовладелец готов к чип-тюнингу двигателя (16%) и улучшению аэродинамических элементов (15%). При этом 11% опрошенных никаких элементов автомобиля переделывать не собираются.