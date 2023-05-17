$79.98+0.8887.16+1.08

В Госдуме хотят отклонить законопроект о привязке ОСАГО к водителю

Члены комитета Госдумы по финансовому рынку рекомендовали отклонить законопроект о привязке ОСАГО к водителю. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

В Госдуме хотят отклонить законопроект о привязке ОСАГО к водителю
© Григорий Сысоев/РИА Новости

Законопроект предполагает предоставить водителям выбор, в котором полис ОСАГО либо привязывается к транспортному средству, либо нет. Во втором случае страховка распространялась бы на любое ТС, которым законно управляет владелец полиса. Сейчас полис «автогражданки» привязан к конкретному транспортному средству.

«Постараемся аргументированно убедить депутатов непосредственно в зале пленарных заседаний. Иначе получается, что у наших водителей сегодня выбор только один: либо на колесах, либо пешком», — написал Нилов.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий