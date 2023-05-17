В Госдуме хотят отклонить законопроект о привязке ОСАГО к водителю

Члены комитета Госдумы по финансовому рынку рекомендовали отклонить законопроект о привязке ОСАГО к водителю. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

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Законопроект предполагает предоставить водителям выбор, в котором полис ОСАГО либо привязывается к транспортному средству, либо нет. Во втором случае страховка распространялась бы на любое ТС, которым законно управляет владелец полиса. Сейчас полис «автогражданки» привязан к конкретному транспортному средству.