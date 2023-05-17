В Госдуме хотят отклонить законопроект о привязке ОСАГО к водителю
Члены комитета Госдумы по финансовому рынку рекомендовали отклонить законопроект о привязке ОСАГО к водителю. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.
Законопроект предполагает предоставить водителям выбор, в котором полис ОСАГО либо привязывается к транспортному средству, либо нет. Во втором случае страховка распространялась бы на любое ТС, которым законно управляет владелец полиса. Сейчас полис «автогражданки» привязан к конкретному транспортному средству.
«Постараемся аргументированно убедить депутатов непосредственно в зале пленарных заседаний. Иначе получается, что у наших водителей сегодня выбор только один: либо на колесах, либо пешком», — написал Нилов.