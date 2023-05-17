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Новая Lada Vesta получила оцинкованный и обработанный антикором кузов

Новая Lada Vesta, продажи которой должны стартовать до конца месяца, получила оцинкованный и обработанный антикором кузов.

Новая Lada Vesta получила оцинкованный и обработанный антикором кузов
© Юрий Зубко/РГ

У седана, как сообщает RCI News, оцинкованы все кузовные элементы кроме крыши. При этом у универсала кузов полностью оцинкован, включая крышу.

Днище автомобиля и арки колес обработаны антикоррозионным составом, образующим прочную защитную пленку. Применена специальная антигравийная обработка порогов кузова и горячая обработка внутренних скрытых полостей кузова защитным восково-масляным составом. В силовой структуре кузова Vesta используются современные марки стали, которые обеспечивают необходимую жесткость кузова на изгиб и кручение.

Напомним, новые Lada Vesta уже начали поступать к дилерам. АвтоВАЗ пока не опубликовал цены на модель, назвав ранее появившуюся в СМИ информацию о 1,7 млн рублей за начальную версию фейком.

Россиянам предложат версии как с 8-клапанным двигателем, так и с 16-клапанным мотором. Модель будет представлена в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno. В следующем году Vesta NG может получить версии с автоматической трансмиссией.

На АвтоВАЗе рассчитывают, что новая Lada Vesta будет пользоваться высоким спросом, ведь эта модель не выпускалась почти год, а за это время с российского рынка исчезли все ее конкуренты. В 2023 году планируется выпустить до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta, причем для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.

Ранее "РГ" сообщала, что один из дилеров Lada опубликовал объявление о продаже новой Vesta. За автомобиль 2023 года выпуска с двигателем 1,6 литра (90 л.с.) и механической коробкой передач просят 1 680 000 рублей.

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