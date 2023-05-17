Названо точное число камер для фиксации нарушений ПДД на дорогах

В прошлом году в России число стационарных комплексов фотовидеофиксации возросло до 23,8 тыс. (+21,1%). Вместе с тем количество передвижных комплексов сократилось до 3,2 тыс. (-5,7%), сообщает Autonews.ru со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

В публикации говорится, что почти три четверти (72,7%) камер направлены на то, чтобы фиксировать нарушения установленного скоростного режима.

«Примерно 13,1% камер направлены на фиксацию таких видов нарушений, как выезд на встречную полосу движения, нарушение требований дорожных знаков и разметки (10,9%), проезд на запрещающий сигнал светофора (10,8%)», - уточняется в заметке.

Число комплексов фотовидеофиксации, которые позволяют фиксировать другие виды нарушений ПДД, достигло менее пятой части всех функционирующих в прошлом году.

Большая часть дел об административных правонарушениях (183,6 млн, или 90%) возбуждено на основании материалов, полученных при использовании комплексов фотовидеофиксации.