В России начат прием заказов на автомобиль Livan X3 Pro

Компания Livan начала прием предзаказов на свою первую модель для российского рынка — кроссовер X3 Pro. Новинка доступна по цене от 1 879 900 руб. без учета спецпредложений, сообщает портал «Китайские автомобили».

Новый автомобиль поставляется с 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с. и вариатором. На российском рынке будет доступна единственная комплектация - Luxury. Покупателям предлагается четыре цвета кузова: белый, красный, синий и золотой. При этом за золото придется доплатить 10 000 рублей.

Машина оснащена кожаными сиденьями, 16-дюймовыми литыми дисками, люком с электроприводом, зеркалом заднего вида с электрорегулировками и обогревом, спойлерами и рейлингами на крыше. Также в базовой комплектации доступен бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и мультируль, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, кондиционер, аудиосистема, задние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой и встроенный видеорегистратор.

«Точные габариты X3 Pro составляют 4005 х 1760 х 1575 мм при колесной базе в 2480 мм. Дорожный просвет – 185 мм. То есть по своим параметрам он должен выступать в одной категории с Renault Sandero Stepway. Заявленный объем багажника Livan X3 Pro составляет 400 литров», – отмечает издание.

При этом уже можно сделать предзаказ на новинку у официальных дилеров. А в скором времени машины будут доступны во всех автосалонах. Гарантия качества на автомобиль составляет 5 лет после покупки или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.