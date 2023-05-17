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АвтоВАЗ увеличивает объемы производства новой Lada Vesta

АвтоВАЗ вводит рабочие субботы для увеличения объемов производства новой Lada Vesta.

На АвтоВАЗе вводят две рабочие субботы
© Motor.ru

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АвтоВАЗа, для линии сборки автомобилей Lada Vesta NG субботы 20 и 27 мая будут рабочими. В выходной день Весту будут собирать в одну смену продолжительностью 12 часов, а компенсация за работу в субботу будет осуществляться «в соответствии с действующим договором». Ранее, в субботу, 13 мая, был введен рабочий день для линий сборки Lada Granta и Niva.

АвтоВАЗ не производил автомобили в период с 29 апреля по 9 мая в связи с выходными, майскими праздниками и запланированным корпоративным отпуском. 10 мая завод вернулся к работе, и в субботу, 13 мая, была введена дополнительная смена на линиях Granta и Niva. Vesta NG тоже будут выпускать в выходные дни — рабочими объявлены две следующие субботы месяца.

При этом АвтоВАЗ продолжает испытывать проблемы из-за нехватки комплектующих, из-за чего один день, 15 мая, простаивала линия сборки Весты. А с 29 мая все работники завода отправятся в оплачиваемый трехнедельный отпуск, который был перенесен с 24 июля на начало мая, опять же из-за перебоев с поставками автокомпонентов.

Параллельно АвтоВАЗ осваивает мощности бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Во втором квартале нынешнего года там запустят серийное производство автомобилей под брендом Lada. Один из них уже показали — это кроссовер, получивший имя X-cross 5, который на деле является перелицованным китайским FAW Bestune T77. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ будет выпускать целое семейство автомобилей X-cross, в которое войдут модели С- и D-классов.

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