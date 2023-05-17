На АвтоВАЗе вводят две рабочие субботы

АвтоВАЗ вводит рабочие субботы для увеличения объемов производства новой Lada Vesta.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АвтоВАЗа, для линии сборки автомобилей Lada Vesta NG субботы 20 и 27 мая будут рабочими. В выходной день Весту будут собирать в одну смену продолжительностью 12 часов, а компенсация за работу в субботу будет осуществляться «в соответствии с действующим договором». Ранее, в субботу, 13 мая, был введен рабочий день для линий сборки Lada Granta и Niva.

АвтоВАЗ не производил автомобили в период с 29 апреля по 9 мая в связи с выходными, майскими праздниками и запланированным корпоративным отпуском. 10 мая завод вернулся к работе, и в субботу, 13 мая, была введена дополнительная смена на линиях Granta и Niva. Vesta NG тоже будут выпускать в выходные дни — рабочими объявлены две следующие субботы месяца.

При этом АвтоВАЗ продолжает испытывать проблемы из-за нехватки комплектующих, из-за чего один день, 15 мая, простаивала линия сборки Весты. А с 29 мая все работники завода отправятся в оплачиваемый трехнедельный отпуск, который был перенесен с 24 июля на начало мая, опять же из-за перебоев с поставками автокомпонентов.