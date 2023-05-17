Kia готова к разработке заряженного электрокроссовера EV9 GT

Компания Kia готова к разработке заряженного электрокроссовера Kia EV9 GT
Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, известный бренд Kia выпускает новую заряженную версию электрического кроссовера EV9. В название марки добавят приставку GT.
Хо Сон Сон, президент и главный исполнительный директор Kia, в интервью в марте 2023 года анонсировал EV9 GT. Ранее автопроизводитель говорил о ближайшем выпуске продолжения спортивной линейки.
Помимо наличия электродвигателя, приводящего в движение каждую ось, пока нет конкретных данных о силовой установке. Стоит напомнить, что обычный EV9 выйдет на рынок в 4-м квартале 2023 года.