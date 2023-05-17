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В Санкт-Петербурге начались продажи китайских автомобилей Kaiyi

Компания «Прагматика» открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр китайского автопроизводителя Kaiyi. Автомобили марки производятся в Калининграде на предприятии «Автотор». Первым автомобилем, который начал продавать автосалон стал седан С-сегмента Kaiyi E5. «Прагматика» уже получила первую партию седанов Kaiyi E5. Отмечается, что из 55 автомобилей на 14 уже заключены контракты.

В Санкт-Петербурге начались продажи китайских автомобилей Kaiyi
© ПроКроссовер.ру

Седан в длину 4666 мм, а колесная база равна 2700 мм. Автомобиль получил информационно-развлекательный дисплей, мультруль, климат-контроль и красные акценты в отделке интерьера. Приводится в движение седан Kaiyi E5 от турбированного мотора объемом 1,5 литра, который производит мощность в 147 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с вариатором.

«Прагматика» планирует текущем году реализовать более 800 автомобилей от компании Kaiyi, в том числе седан Е5, а также кроссовераХ3, который появится летом.

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