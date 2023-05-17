Bugatti тестирует свой самый дорогой гиперкар

Bugatti приступила к тестированию своего самого дорогого гиперкара
Легкий гиперкар Bugatti Bolide представляет собой концепт, который предназначен исключительно для использования на треке. Как пишет издание SPEEDME.RU, важным преимуществом этого автомобиля является аэродинамический кузов.
Известно, что в следующем году компания начнет сборку всего 40 экземпляров. Надо сказать, что все они уже нашли своих покупателей, несмотря на цену в более чем 4 миллиона евро.
В настоящее время инженеры продолжают активные испытания Bolide на треке. Недавно появилось несколько фото с этих тестов, на которых можно рассмотреть полностью карбоновое гоночное авто.