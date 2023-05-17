Мошенник выманил деньги у владельца сданного в ремонт Volkswagen

В Екатеринбурге неизвестный мужчина позвонил жене владельца сданного в ремонт автомобиля и, представившись сотрудником сервиса, выманил у нее 50 тыс. рублей якобы на оплату ремонта. Об этом сообщает e1.ru.

© Газета.Ru

По его данным, автовладелец по имени Эльнар сдал свой Volkswagen в сервис, специализирующийся на немецких иномарках, после того, как попал в глубокую яму и повредил автомобиль. Через некоторое время жене автомобилиста Дарье позвонил неизвестный мужчина, назвал ее по имени и перечислил список неисправностей машины, а затем попросил перевести деньги на карту якобы для покупки запчастей.