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В Екатеринбурге мошенник выманил деньги у владельца сданного в ремонт Volkswagen

В Екатеринбурге неизвестный мужчина позвонил жене владельца сданного в ремонт автомобиля и, представившись сотрудником сервиса, выманил у нее 50 тыс. рублей якобы на оплату ремонта. Об этом сообщает e1.ru.

Мошенник выманил деньги у владельца сданного в ремонт Volkswagen
© Газета.Ru

По его данным, автовладелец по имени Эльнар сдал свой Volkswagen в сервис, специализирующийся на немецких иномарках, после того, как попал в глубокую яму и повредил автомобиль. Через некоторое время жене автомобилиста Дарье позвонил неизвестный мужчина, назвал ее по имени и перечислил список неисправностей машины, а затем попросил перевести деньги на карту якобы для покупки запчастей.

Впоследствии выяснилось, что ремонт автомобиля не оплачен, а автомобилисты стали жертвой мошенничества. Они обратились в полицию. В самом автосервисе изданию заявили, что готовы сотрудничать со следствием и не понимают, кто мог обмануть автовладельца.

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