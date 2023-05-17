Great Wall приступил к тестам флагманского внедорожника Tank 800

В настоящее время линейка бренда Tank, который Great Wall ориентировал на выпуск внедорожников, состоит из трёх серийных моделей: Tank 300, Tank 500 и дебютировавшего этой весной Tank 400. Однако ещё в 2021 году был представлен прототип флагманского Tank 800 - его-то и подловили на дорожных испытаниях "фотошпионы".

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Tank 800 унифицирован с пикапом Great Wall X Cannon, о чём говорит в том числе и дизайн фронтальной части. У ходового прототипа ламели решётки радиатора в отличие от шоу-кара имеют горизонтальную ориентацию.

Подвеска у внедорожника независимая, есть пневмобаллоны и адаптивные амортизаторы. По крайней мере, это заявлялось на презентации в апреле 2021-го.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn

Tank 800 будет оснащён битурбо V6 объёмом 3,0 литра (354 л.с., 500 Нм), 48-вольтным стартер-генератором и 9-ступенчатым "автоматом". Разумеется, что китайцы не оставят флагманскую версию без гибридной трансмиссии, в которой электромотор интегрирован в коробку передач.