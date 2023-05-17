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В России появились в продажи пикапы Jeep Gladiator с двойной кабиной за 6,9 млн рублей

Российские дилеры начали поставлять по параллельному импорту американские пикапы Jeep Gladiator с двойной кабиной. Автосалоны предлагают автомобиль в базовой комплектации Overland по цене 6 980 000 рублей. За топовую версию Mojave придется отдать 8 500 000 рублей.

В продаже появились пикапы Jeep Gladiator с двойной кабиной за 6,9 млн рублей
© Южный автомобиль

В стандартную комплектацию пикапа входят адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, камера заднего вида, подушки и шторки безопасности, мультимедийная система с голосовым управлением и большим экраном, система бесключевого доступа в салон с функцией запуска двигателя с кнопки.

Предлагаются версии с бензиновым двигателем рабочим объемом 3,6 литра мощностью 285 лошадиных сил и с трехлитровым дизелем мощностью 264 лошадиные силы. Оба мотора сочетаются с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

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