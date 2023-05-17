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В Омске школьник выпил пива и устроил гонки с полицией на родительском Nissan

В Омске нетрезвый подросток угнал машину своей матери и устроил гонки с полицией, сообщает Telegram-канал Mash Siberia, который опубликовал видео с погоней.

Нетрезвый школьник устроил гонки с полицией на родительском Nissan
© Газета.Ru

Девятиклассник выпил пива, взял ключи от родительского Nissan и выехал на улицы ночного города. Дорожные полицейские заметили подозрительный автомобиль на пересечении улиц Омской и Шебалдина, попросили остановиться, но водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

В ходе погони школьник проезжал на запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу. На записи видно, что машину подростка преследовали четыре экипажа ГИБДД. Погоня закончилась в поселке Конезаводском, когда нарушитель съехал в кювет.

Вместе с подростком в салоне находились три человека. Его мать не знала, что сын забрал машину. На женщину составляли протокол об административном правонарушении.

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