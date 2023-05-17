Новый Volvo EX30 засветился на шпионских снимках

Прототип электрического кроссовера Volvo, который должен занять место среди других электрифицированных вариантов Volvo, впервые был замечен фотошпионами. Об этом сообщает Motorauthority.

Новый кроссовер будет носить название EX30. Ожидается, что он будет официально представлен 7 июня.

В компании Volvo подтвердили, что EX30 поступит в продажу в США. Вместе с тем о точных сроках пока информации нет. В публикации говорится, что EX30 может появиться у дилеров в 2024 году как модель 2025 года.

Сама компания на прошлой неделе выпустила серию тизерных снимков, на которых показаны некоторые детали. Однако благодаря новым шпионским снимкам можно получить точное представление о том, как автомобиль будет выглядеть на дороге.

«В отличие от полностью электрических C40 Recharge и XC40 Recharge, которые используют платформу, изначально разработанную для силовых агрегатов внутреннего сгорания, EX30 будет работать на специальной платформе EV», - отмечается в публикации.