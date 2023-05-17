Новую Toyota Tacoma показали с высоты птичьего полета

Компания Toyota показала новую Tacoma без камуфляжа, но с высоты птичьего полета.

© Toyota Tacoma / Motor.ru

На свежем тизере в горах позируют сразу два грузовичка в черном и белом цвете. Подробности разглядеть сложно, однако на светлом варианте пикапа видна контрастная черная крыша, а темный, вероятно, получил дугу безопасности на грузовой платформе. Впрочем, секретов у Tacoma четвертого поколения осталось мало: уже рассекречен и экстерьер новинки, и детали техники.

Вероятно, на изображении ниже, просочившемся в Сеть, предстает одна из внедорожных версий Toyota Tacoma — TRD Pro с амортизаторами Fox либо новой Trailhunter.

Motor.ru / cochespias.net

Что касается «начинки», то Tacoma перейдет на 2,4-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами от Toyota Highlander, выдающий 269 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Также в гамме будет гибридная силовая установка i-Force Max. Ожидается, что ее суммарная мощность составит примерно 367 сил (542 Нм момента). Полный привод остается, как и «механика», что подтвердил более ранний тизер с тремя педалями.

Бонусом станет мобильная Bluetooth-колонка JBL, которой Toyota посвятила отдельный тизер. Ее можно будет вставить в углубление на передней панели либо разместить на борту грузовой платформы.