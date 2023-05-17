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В Россию привезли партию Hyundai Celesta, Volkswagen Talagon и Tayron

В России стали доступны универсал Hyundai Celesta и два кроссовера Volkswagen.

В Россию привезли партию Hyundai Celesta, Volkswagen Talagon и Tayron
© Motor.ru / Hyundai Celesta

Поставки моделей, которые официально на российском рынке не представлены, организовал дилер «Ключавто». В наличии в автосалонах 50 экземпляров Celesta и 100 штук Volkswagen Talagon и Tayron. Универсал Hyundai стоит от 2 390 000 рублей, Tayron — от 4 750 000 рублей, а Talagon, хотя и упоминается в заявлении дилера, на сайте «Ключавто» на момент написания новости отсутствует. Ранее Volkswagen Talagon был выставлен на продажу у другого дилера по цене от 5,1 миллиона рублей.

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Универсал Hyundai Celesta был анонсирован еще в конце марта: в России модель представлена в единственной комплектации Eye-joy, с безальтернативным 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. По габаритам автомобиль близок к Lada Vesta SW, а его производство налажено в Китае на мощностях совместного предприяти Beijing-Hyundai. За пределами КНР Celesta не представлена, а в Россию ее поставляют параллельными путями.

Motor.ru / Hyundai Celesta
Motor.ru / Volkswagen Talagon
Motor.ru / Volkswagen Tayron

Tayron — еще одна новинка параллельного импорта, которую возят в нашу страну с конца 2022 года. Это китайский аналог знакомого россиянам Tiguan, а производит модель СП FAW-Volkswagen. Кроссовер доступен в полноприводной модификации и спортивной комплектации R-Line. Под капотом у него турбомотор 2.0 TSI на 220 лошадиных сил, который работает с «роботом». Помимо «Ключавто», поставками этой модели занимается в том числе «Авилон».

Для крупного полноприводного кроссовера Talagon «Ключавто» заявляет ту же связку двухлитрового турбомотора и «робота», что и для Tayron. Он представлен в комплектации Flagship с панорамной крышей и люком, кожаной отделкой салона, матричной оптикой, адаптивным круиз-контролем, а также подогревом и вентиляцией передних кресел. Кроссовер есть в шести- или семиместной версиях, в черном и белом цветах кузова.

Дилер сообщает, что с октября по декабрь 2022 года поставила по параллельному импорту более четырех тысяч автомобилей брендов Volkswagen, Toyota, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover и Mitsubishi. В настоящее время холдинг ввозит в страну по 2,5-3 тысячи машин в месяц.

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