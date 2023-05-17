На аукцион выставили ультраредкий Lamborghini 80-х годов

В США выставили на продажу ультраредкий суперкар Lamborghini Countach 80-х годов. Об этом сообщает Slashgear.com.

«Сказать, что Countach — культовый автомобиль, было бы серьезным преуменьшением. Эта машина настолько хороша, что Lamborghini создала ее дважды», — говорится в публикации.

Речь идет о Lamborghini Countach 5000QV 1988 года выпуска. Согласно пресс-релизу, для рынка США было выпущено всего 52 автомобиля.

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Машина окрашена в цвет под названием Giallo Fly Yellow. Она «обладает всеми стилистическими штрихами 80-х, которые сделали ее иконой», отметил автор заметки.

В суперкаре установлен мотор V12 мощностью в 414 лошадиных сил. Уточняется, что салон полностью кожаный и оснащен аудиосистемой Alpine.

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