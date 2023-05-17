Концерн Chery представил в Китае компактный кроссовер Chery Omoda 3

В Китае представлен компактный кроссовер Chery Omoda 3, об этом сообщает местное издание Autohome.com. Кроссовер предназначен для экспортных рынков.

Фактически Chery Omoda 3 является глубокой модернизацией кроссовера Chery Tiggo 2 Pro. В Китае Omoda не считается отдельным брендом. Однако машина выпущена под маркой Omoda. Если сравнивать Omoda 3 с исходным Chery Tiggo 2 Pro, то у машины несколько иной дизайн экстерьера. Сзади у машины другие фонари, которые выполнены единым элементом через всю крышку багажника.

Южный автомобиль

В салоне на передней панели расположились традиционные кнопки и экран мультимедийной системы. Также есть мультируль и цифровая приборная панель. Кроссовер построен на платформе Chery A13, которая появилась в 2008 году. Официально технические характеристики еще не раскрыты, но на сайте Министерства промышленности Китая были опубликованы следующие данные.

Южный автомобиль