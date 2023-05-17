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Путин поручил правительству до 15 июня создать концепцию развития автотуризма в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня создать концепцию развития автомобильного туризма в России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил правительству создать концепцию развития автотуризма в РФ
© Михаил Климентьев/РИА «Новости»

«Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток, включающему в себя федеральные трассы «Россия» (Москва – Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва – Казань)», — говорится в сообщении.

По данным «Коммерсантъ», в 2022 году российские граждане оформили почти 180 тыс. удостоверений для управления транспортными средствами за рубежом.

Опрошенные изданием эксперты заявили, что рост числа выданных международных прав связан с миграцией российских граждан за границу на фоне спецоперации на Украине. Также россияне стали чаще посещать другие страны на своих машинах. Это связано с популяризацией автомобильного туризма, а также из-за дорогих билетов на самолет.

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