Toyota запускает проект автономного легкового автомобиля

Komatsu Ltd. и Toyota Motor Corporation заявили о запуске совместного проекта, направленного на разработку легкового автомобиля («ALV»). Он будет работать на автономной системе транспортировки Komatsu («AHS»). Компании предпринимают усилия для дальнейшего повышения безопасности и производительности на шахтах, пишет SPEEDME.RU.

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Сейчас тестируют концептуальный ALV на испытательных полигонах. Проверить концепцию на объекте заказчика планируют к январю 2024 года. В Toyota отметили, что полезные ископаемые и энергетические ресурсы имеют важное значение. Автономия позволяет уберечь людей от опасности.