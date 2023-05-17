Toyota запускает проект автономного легкового автомобиля

Toyota заявила о выходе автономного легкового автомобиля
Komatsu Ltd. и Toyota Motor Corporation заявили о запуске совместного проекта, направленного на разработку легкового автомобиля («ALV»). Он будет работать на автономной системе транспортировки Komatsu («AHS»). Компании предпринимают усилия для дальнейшего повышения безопасности и производительности на шахтах, пишет SPEEDME.RU.
Сейчас тестируют концептуальный ALV на испытательных полигонах. Проверить концепцию на объекте заказчика планируют к январю 2024 года. В Toyota отметили, что полезные ископаемые и энергетические ресурсы имеют важное значение. Автономия позволяет уберечь людей от опасности.
С момента запуска первого в мире коммерческого применения AHS Komatsu доказала эффективность в разных условиях. В настоящее время автономные самосвалы могут снижать скорость или останавливаться при проезде легковых автомобилей. Это необходимо для избежания столкновений. Чтобы решить все возможные трудности, Komatsu и Toyota объединились. Это позволит ускорить автономию шахт.