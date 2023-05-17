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АвтоВАЗ будет производить бензобаки для новой Lada из сырья тобольского СИБУРа

СИБУР начнет выпуск оригинального материала для изготовления автомобильных бензобаков, сообщает телеграм-канал компании. Специалисты смогли сами разработать сырье, которое раньше закупали у иностранных производителей.

Бензобаки для новой Lada сделают из инновационного сырья тобольского СИБУРа
© ФедералПресс

«Специалисты СИБУРа и научно-исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб» разработали новую марку полиэтилена HD 60472 LB и наладили ее промышленное производство. Проект реализован совместно с «АвтоВАЗом» и компанией ДИПО, производителем топливных систем для автомобилей классов Евро 5 и Евро 6», – сообщают в нефтегазовой компании.

Представители СИБУРа также отмечают, что материал может находиться в постоянном контакте с горючим, не растворяется и имеет ряд других преимуществ.

Разработанный полиэтилен будут использовать в Lada Vesta NG 2023. Материал уже прошел сертификацию и необходимые испытания. Отечественное сырье позволит российскому автомобилестроению не зависеть от импорта.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в тюменском салоне Infiniti планируют продавать автомобили китайского премиального бренда Tank. Однако японская марка не исчезнет, а владельцы этих авто могут получить гарантийное и постгарантийное обслуживание.

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