С начала года КамАЗ реализовал тысячу флагманов поколения К5

С начала текущего года камазовские продавцы поставили потребителям тысячу тягачей КАМАЗ-54901, флагманов поколения К5.

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Несмотря на последствия санкционного давления – прекращение поставок комплектующих из ряда стран, КАМАЗ не остановил производство флагмана нового модельного ряда: до рестарта производства этой модели на новой компонентной базе ежемесячно с конвейера сходило по 150 автомобилей с индексом 54901. В их производстве были использованы автокомпоненты из складских запасов.

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Параллельно в течение 2022 года специалисты компании работали над локализацией импортных комплектующих, была проведена большая работа с альтернативными российскими поставщиками и поставщиками из дружественных стран. Только для автомобиля КАМАЗ-54901 инженерам компании пришлось заново освоить более двух тысяч позиций. В результате в феврале 2023 года на автомобильном заводе был собран первый обновленный магистральный тягач – запущено серийное производство автомобилей КАМАЗ-54901 на новой санкционно устойчивой компонентной базе с улучшенными техническими характеристиками. В настоящий момент с конвейера ежедневно сходит более 30 единиц таких автомобилей.

С начала января текущего года по состоянию на 10 мая реализована 1 тыс. автомобилей новейшей линейки. Выпуск этой версии грузовиков К5 уже не зависит от поставок комплектующих из недружественных стран. Освоение автомобиля КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе стало одним из показательных примеров работы российских специалистов в направлении импортозамещения и уверенным шагом компании к укреплению технологического суверенитета России.

Кроме того, в новой версии тягача КАМАЗ-54901 улучшены потребительские свойства. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Также у обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива, предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины.

Магистральный тягач КАМАЗ-54901 – первая модель линейки автомобилей поколения К5. Это яркий флагман для магистральных перевозок, сочетающий в себе притягательный экстерьер с высочайшей производительностью, безопасностью и комфортом. Модель была выведена на рынок в 2020 году и за короткий срок завоевала доверие потребителей, став особенно востребованной на рынке грузоперевозок. Высокий спрос обусловлен рядом неоспоримых преимуществ. Автомобиль оснащен новым двигателем KAMAЗ-910.15-450 («Евро-5») рабочим объемом 12 л, мощностью 450 л.с. и крутящим моментом 2300 Нм. Применение современных высокотехнологичных конструктивных решений позволило увеличить межсервисный интервал до 120 тысяч км, а ресурс двигателя до 1,5 млн км, при этом снизить расход топлива на 10% по сравнению с автомобилем предыдущего поколения. Также тягач оснащен новой 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач, обладающей низким уровнем шума, высоким КПД и сниженным расходом топлива.