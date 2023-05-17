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«Для самых состоятельных»: люксовое авто Maserati MC20 выставлено на продажу в России

На отечественном рынке поступила в продажу эксклюзивная модель автомобиля Maserati MC20.

Эксклюзивную модель премиум-класса можно приобрести по схеме параллельного импорта. Продавец из Москвы выставил на продажу Maserati MC20 с ценником 37,7 млн рублей. Машина проехала немногим более 70 км.

Inc-News

Еще одно предложение о продаже роскошного суперкара анонсировал один из дальневосточных дилеров. Он также готов пригнать потенциальному покупателю Maserati MC20, но километраж у модели другой – 2 000 км. Стоимость транспортного средства составляет 20,5 млн рублей.

Inc-News

Тормозные суппоты и кузов суперкара, который продает житель столичного мегаполиса, окрашены в желтый цвет. Литые диски и крыша – черные. В декорировании салона производитель использовал такие материалы, как карбон, натуральная кожа и искусственная замша. Maserati MC20 оснащен 6-цилиндровым мотором мощностью 630 л.с. и объемом 3 л. Также конструкторы предусмотрели в суперкаре роботизированную коробку передач.

Inc-News

До 100 км/ч машина разгоняется менее чем за 3 секунды. Максимальная отметка скорости на приборной панели – 325 км/ч.

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