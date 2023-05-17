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General Motors отзывает около миллиона внедорожников

Американская корпорация General Motors отозвала почти миллион кроссоверов с тремя рядами сидений из-за срабатывания подушек безопасности, которые могли непреднамеренно разорваться при аварии. Об этом пишет The Car Connection.

General Motors отзывает около миллиона внедорожников
© globallookpress.com

Всего будет отозвано 994 763 автомобилей, среди которых: Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia 2014-2017 годов выпуска.

При этом отзыв не связан с отзывом японских подушек безопасности Takata, который стал самым крупным в истории автомобилестроения – было отозвано около 67 млн подушек примерно в 40 млн автомобилей, произведенных большинством крупных автопроизводителей. Подушки могли взорваться и выстрелить металлическими осколками в салон. Предположительно из-за этого погибло 24 человека, получено более 400 травм в США.

В связи с отзывами Takata GM может действовать из-за чрезмерной осторожности. Текущий отзыв имеет аналогичные предупреждения и проблемы, хотя поставщиком является американская компания ARC Automotive. GM признала три случая разрыва подушек после того, как наняла стороннюю инженерную фирму для помощи в расследовании претензий. Причина разрывов пока неизвестна.

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