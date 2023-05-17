General Motors отзывает около миллиона внедорожников

Американская корпорация General Motors отозвала почти миллион кроссоверов с тремя рядами сидений из-за срабатывания подушек безопасности, которые могли непреднамеренно разорваться при аварии. Об этом пишет The Car Connection.

Всего будет отозвано 994 763 автомобилей, среди которых: Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia 2014-2017 годов выпуска.

При этом отзыв не связан с отзывом японских подушек безопасности Takata, который стал самым крупным в истории автомобилестроения – было отозвано около 67 млн подушек примерно в 40 млн автомобилей, произведенных большинством крупных автопроизводителей. Подушки могли взорваться и выстрелить металлическими осколками в салон. Предположительно из-за этого погибло 24 человека, получено более 400 травм в США.