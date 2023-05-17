Jeep попросил владельцев Cherokee парковать авто подальше от домов
Владельцев 220 тысяч Jeep попросили не парковаться внутри зданий из-за высокого риска возгорания машин, передает Reuters.
Концерн Stellantis принял решение отозвать почти 220 тыс. внедорожников Jeep на фоне выявления ошибок в работе. Под это подпадут автомобили, которые выпущены с 2014 по 2016 год по всему миру и оснащены задней дверью с электроприводом.
Агентство отмечает, что причиной возгорания может стать влага, которая вызывает короткое замыкание в модуле двери. В публикации говорится, что риск есть как при включенном, так и при выключенном зажигании.
Под отзывную компанию в США подпадут порядка 132 тысяч Jeep Cherokee, в Канаде — 23 тысячи, в Мексике — три тысячи, за пределами Северной Америки — 60 500.
Парковать машину советуют вдали от зданий до устранения дефекта.
Уведомления владельцам внедорожников Stellantis будут отправлены по почте 30 июня. В настоящее время компания сфокусирована на решении проблемы.
Ранее портал The Car Connection сообщил, что американская корпорация General Motors отозвала почти миллион кроссоверов с тремя рядами сидений из-за срабатывания подушек безопасности, которые могли непреднамеренно разорваться при аварии. Всего будет отозвано 994 763 автомобилей, среди которых Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia 2014-2017 годов выпуска.