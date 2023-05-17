Специалисты сравнили отечественное моторное масло с европейскими аналогами

В отрасли сравнили моторное масло отечественного производства с европейскими аналогами
Европейские производители моторных масел используют российское сырье, заявил генеральный директор компании «НТК НОРДОИЛ» Лобанов Игорь в пресс-центре НСН.
«80% любого масла состоит из базовой основы, вся базовая основа, как европейскими странами, так и нашими производителями покупается в России. Поэтому если сравнивать наше масло с европейскими аналогами, мы ничем не уступаем по качеству», - отметил он.
По словам руководителя компании «НТК НОРДОИЛ» Лютикова Константина, российская продукция на 100% соответствует мировым стандартам качества.
«Российская продукция соответствует мировым стандартам на все 100%. В производстве моторных масел ничего нового никто не придумает, та же нефть, те же присадки. Главное не экономить в подборе базовых масел и все будет соответствовать стандарту качества, который прописан на всех сертификатах и этикетках. Китайские производители не смогут перекрыть европейские поставки», - рассказал он.
Ушедшие из России компании продолжают поставлять в Россию продукцию для автомобилей, но этот процесс никто не контролирует, заявил ранее руководитель компании «НТК НОРДОИЛ» Лютиков Константин в пресс-центре НСН.