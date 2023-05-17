Специалисты сравнили отечественное моторное масло с европейскими аналогами

«Российская продукция соответствует мировым стандартам на все 100%. В производстве моторных масел ничего нового никто не придумает, та же нефть, те же присадки. Главное не экономить в подборе базовых масел и все будет соответствовать стандарту качества, который прописан на всех сертификатах и этикетках. Китайские производители не смогут перекрыть европейские поставки», - рассказал он.