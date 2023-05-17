Audi представит новые кроссоверы Audi Q5 и Q6

Автопроизводитель Audi активно тестирует прототипы новых кроссоверов Q5 и Q6. Модели получат разные платформы.

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Компания Audi планирует представить модели Audi Q5 и Q6 примерно в одно время. Несмотря на это, автомобили будут значительно отличаться друг от друга. Шпионские снимки указывают на то, что будущий Q6 e-tron получит оптику с двумя уровнями. Такое оформление ранее не использовалось в линейке концерна.

Решение о необычном оформлении оптики может быть связано с тем, что модель построена на платформе, созданной специально для новой линейки. Она будет использоваться только для электрокаров, входящих в премиум-класс. Речь идет об архитектуре PPE. Презентация электрокара состоится в начале 2024 года. Это будет первая модель, которая примет новое оформление передней части.

Обновленный Q5 будет представлен уже в конце текущего года. Напомним, что в основе данной модели лежит архитектура MLB Evo. В серийной версии автомобиль должен получить стандартный экстерьер, который соответствует стилю бренда. Высока вероятность, что кроссовер будет использовать двигатель внутреннего сгорания. Однако линейка гибридных версий будет увеличена.

Напомним, что модель Q5 принимает уже третье поколение. Автомобиль сохранит прежнюю габаритную решетку радиатора. В гамме может остаться версия Audi Q5 Sportback, которая отличается купеобразным кузовом. Кроме того, производитель может сохранить высокопроизводительный SQ5 - такие автомобили ранее были замечены во время прохождения испытаний.