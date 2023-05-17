Президент Toyota намекнул на возможное возрождение Celica

По словам Кодзи Сато, назначенного на пост президента Toyota 1 апреля 2023 года, он хотел бы видеть в актуальном модельном ряду марки преемника Celica. А портал BestCarWeb, специализирующийся на инсайдерской информации о японских автопроизводителях, выяснил, что возрождение Celica может стать первым проектом при новом президенте.

© Motor.ru / BestCarWeb

BestCarWeb сообщает, что если Toyota действительно возродит Celica, то в виде спортивного электромобиля — но это пока лишь предположение. Журналисты обратились за комментарием к самому автопроизводителю, но им ответили лишь то, что «новый президент Кодзи Сато намерен развивать нынешнюю линейку спортивных автомобилей GR».

Motor.ru / BestCarWeb / рендер возрожденной Toyota Celica

Несколькими днями ранее Toyota опубликовала план развития линейки электромобилей на ближайшие три года. До 2026 года включительно на рынок выйдут 10 новых батарейных моделей, и одна из них действительно будет спортивной — это подтверждает официальный слайд, продемонтрированной Toyota.

Спорткар был анонсировал в сегменте, отмеченном как Sports, однако из слайда до конца неясно, под катким брендом электрокар поступит в продажу — это может быть как Toyota, так и Lexus. Если модель дебютирует с шильдиками Toyota, то компания вполне может позиционировать ее как возрожденную Celica. А если это будет Lexus, то прообразом для него станет не менее культовый LFA.