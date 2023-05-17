Президент Toyota намекнул на возможное возрождение Celica
По словам Кодзи Сато, назначенного на пост президента Toyota 1 апреля 2023 года, он хотел бы видеть в актуальном модельном ряду марки преемника Celica. А портал BestCarWeb, специализирующийся на инсайдерской информации о японских автопроизводителях, выяснил, что возрождение Celica может стать первым проектом при новом президенте.
BestCarWeb сообщает, что если Toyota действительно возродит Celica, то в виде спортивного электромобиля — но это пока лишь предположение. Журналисты обратились за комментарием к самому автопроизводителю, но им ответили лишь то, что «новый президент Кодзи Сато намерен развивать нынешнюю линейку спортивных автомобилей GR».
Несколькими днями ранее Toyota опубликовала план развития линейки электромобилей на ближайшие три года. До 2026 года включительно на рынок выйдут 10 новых батарейных моделей, и одна из них действительно будет спортивной — это подтверждает официальный слайд, продемонтрированной Toyota.
Спорткар был анонсировал в сегменте, отмеченном как Sports, однако из слайда до конца неясно, под катким брендом электрокар поступит в продажу — это может быть как Toyota, так и Lexus. Если модель дебютирует с шильдиками Toyota, то компания вполне может позиционировать ее как возрожденную Celica. А если это будет Lexus, то прообразом для него станет не менее культовый LFA.
Помимо спорткара, в разработке находятся два премиальных электромобиля Lexus и компактные электрокары для рынков развивающихся стран. Больше подробностей о новинках раскроют в ходе выставки Japan Mobility Show, которая состоится в октябре этого года.