Новый Range Rover стал мощнее

Компания Land Rover обновила технику внедорожников Range Rover. Так, подзаряжаемым гибридам с бензиновой «шестеркой» достался новый, более мощный электромотор. Также электрификация впервые коснулась двигателя V8 4.4, причем его топ-версия, доступная только для Range Rover SV, выдает 615 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Помимо двигателей, на Range Rover обновлена медиасистема и расширен перечень электронных систем.

© Motor.ru / Land Rover

Первая серьезная модернизация нового Range Rover носит сугубо технический характер. Например, подзаряжаемым гибридам с бензиновой «шестеркой» Ingenium объемом 3,0 литра отныне полагается новый электромотор. Его отдача увеличена со 143 до 218 лошадиных сил, но благодаря низкому энергопотреблению более мощные внедорожники проезжают на электротяге не 113, а 121 километр, хотя в реальности будет около 90.

Видео дня

Сам ДВС никаких изменений не претерпел, однако возросшая комбинированная отдача вынудила поменять индексы. Так, версию P440e переименовали в P460e (460 л.с.), а P510e — в P550e (550 л.с.), причем время разгона до «сотни» у неё сократилось с 5,5 до 5,1 секунды. Ещё одним новшеством стала электрификация двигателя V8 4.4: теперь он штатно оснащен 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность не изменилась — 530 сил и 750 Нм.

Motor.ru / Land Rover

А вот у топового варианта P615 мотор развивает 615 лошадиных сил при том же моменте. Такой внедорожник на 0,1 секунды быстрее P530 в разгоне до ста (у длиннобазного будет паритет — 4,6 с), плюс его максималка увеличена с 250 до 261 километра в час. При этом модификация P615 может быть только у самой богатой комплектации SV, цены на которую в США начинаются с 209 тысяч долларов, что соответствует 16,9 миллиона рублей.

Есть и другие изменения. К примеру, на Range Rover ставят улучшенную медиасистему Pivi Pro с экраном диагональю 13,1 дюйма и новой боковой панелью со слайдерами регулировки громкости и температуры. В списке электронных систем появился помощник движения по загородным дорогам, использующий возможности адаптивного круиз-контроля и данные навигационных карт; электромеханические стабилизаторы Dynamic Response Pro и внедорожный круиз, имеющий четыре предустановленных профиля.