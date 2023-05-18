Найден способ предотвратить потерю запаса хода электрокаров зимой

Большинство автомобилистов знает о том, что низкие зимние температуры плохо влияют на аккумуляторы электромобилей. Как отмечает издание SPEEDME.RU, литий-ионные аккумуляторы на холоде теряют емкость из-за того, что их жидкий электролит замерзает.

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Для решения данной проблемы, команда ученых из Соединенных Штатов разработала инновационный электролит. Он содержит фтор и отлично работает даже на морозе.