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Найден способ предотвратить потерю запаса хода электрокаров зимой

Большинство автомобилистов знает о том, что низкие зимние температуры плохо влияют на аккумуляторы электромобилей. Как отмечает издание SPEEDME.RU, литий-ионные аккумуляторы на холоде теряют емкость из-за того, что их жидкий электролит замерзает.

Найден способ предотвратить потерю запаса хода электрокаров зимой
©  РИА Новости/Александр Уткин

Для решения данной проблемы, команда ученых из Соединенных Штатов разработала инновационный электролит. Он содержит фтор и отлично работает даже на морозе.

В результате лабораторных испытаний стало понятно, что фторированный электролит с антифризными свойствами может сохранять стабильную емкость накопления энергии на протяжении 400 циклов заряда/разряда при температуре минус 20 градусов по Цельсию. Более того, фторированный электролит намного безопаснее использующихся в настоящее время.

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