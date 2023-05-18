Найден способ предотвратить потерю запаса хода электрокаров зимой
Большинство автомобилистов знает о том, что низкие зимние температуры плохо влияют на аккумуляторы электромобилей. Как отмечает издание SPEEDME.RU, литий-ионные аккумуляторы на холоде теряют емкость из-за того, что их жидкий электролит замерзает.
Для решения данной проблемы, команда ученых из Соединенных Штатов разработала инновационный электролит. Он содержит фтор и отлично работает даже на морозе.
В результате лабораторных испытаний стало понятно, что фторированный электролит с антифризными свойствами может сохранять стабильную емкость накопления энергии на протяжении 400 циклов заряда/разряда при температуре минус 20 градусов по Цельсию. Более того, фторированный электролит намного безопаснее использующихся в настоящее время.