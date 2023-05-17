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В России объявили старт продаж Volkswagen Polo из Китая

Знаменитый Volkswagen Polo приехал на рынок России под маркой Jetta. Его стоимость составляет 1 600 000 рублей.

В России объявили старт продаж Volkswagen Polo из Китая
© Car.ru

Торговая марка Jetta была создана компаниями Volkswagen и FAW в 2019 году. В линейке этого бренда следующие модели - VA3, VS5 и VS7. Сейчас дилеры в России запустили поставки нового Jetta VA3. Эта модель считается аналогом Volkswagen Polo, который пользовался популярностью в РФ.

Седан построен на базе платформы PQ25, которая прошла обновление, поэтому в конструкции предусматривается система переднего привода. На такой же платформе построен Skoda Rapid. Длина четырехдверного кузова составляет 450.1 см, ширина - 170.4 см, а высота - 146.9 см. Колесная база достигает 260.4 см. Багажное отделение автомобиля вмещает до 546 литров.

В качестве силового агрегата здесь используется 4-литровый двигатель, производительность которого составляет 112 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП. На 100 км пробега автомобиль расходует 5.6 литра топлива.

В списке оснащения представлены системы ABS, ESP, EBD. Производитель предусмотрел систему помощи движения в горку и круиз-контроль. В салоне установлено климатическое оборудование, люк с электроприводом, противоугонная система, дисплей диагональю 8 дюймов. Кресла отделаны кожей. Аналог Polo использует светодиодную оптику.

Car.ru

В базовой комплектации автомобиль предлагается по цене от 1 630 000 рублей. В более дорогой версии предусматривается автоматическая трансмиссия. На модель распространяется гарантия. Перед приобретением клиент может заказать тест-драйв. Напомним, что модель VA3 представлена только на рынке Китая в качестве бюджетного продукта от суббренда Volkswagen. В России новинка продается сразу в нескольких городах.

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