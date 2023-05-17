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Маск рассказал о планах Tesla по выпуску машин

Американский миллионер и предприниматель Илон Маск заявил, что компания Tesla намерена наладить выпуск Roadster в следующем году. Он полагает, что разработка машины завершится в текущем году, передает 3dnews.ru.

Кроме того, он сообщил, что компания может приступить к поставкам клиентам первых электрических пикапов Cybertruck до конца этого года.

Tesla сможет выпускать от 250 до 500 тысяч таких машин ежегодно, когда производство наберет обороты. Маск указал на планы ежедневно передвигаться на таком пикапе.

Кроме того, как отмечается, Tesla уже создает ряд новых массовых электромобилей. По итогам текущего года компания рассчитывает выпустить около 1,8 млн машин четырех моделей.

Портал напоминает о том, что на строящемся предприятии Tesla в Мексике займутся выпуском электромобилей на новой платформе в количестве до 1 млн машин в год.

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Ранее прототип обновленной Tesla Model 3 заметили на испытательной трассе в Калифорнии. Как сообщил портал Electrek, случайно пролетевшему дрону впервые удалось запечатлеть часть интерьера нового автомобиля.

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