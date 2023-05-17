Hyundai Ioniq Seven поразил очевидцев своими габаритами

Компания Hyundai приступила к дорожным испытаниям нового электрического кроссовера Ioniq 7, о чём свидетельствуют опубликованные в соцсетях фото прототипа. Дебют новинки, скорее всего, состоится в начале 2024 года.

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На премьере концепта большое внимание было уделено дизайнерской составляющей, потенциалу беспилотных технологий с соответствующей организацией внутреннего пространства и другим, далёким от серийного производства вещам. Технических подробностей о Hyundai Seven минимум. Известно, что электрический кроссовер построен на платформе E-GMP с 800-вольтной электрической архитектурой и поддержкой зарядки мощностью до 350 кВт. Ожидаемая дальность хода - более 480 км.

Размер колёсной базы у концепта Hyundai Seven составлял 3,2 метра. Если у серийной версии модели этот параметр будет таким же, то кроссовер окажется крупнее Kia EV9, у которого между осями только 3,1 метра. Разницей в габаритах может быть обусловлена и меньшая дальность хода "Ионика", но здесь важно понимать, о какой версии идёт речь - о моно- или полноприводной.

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