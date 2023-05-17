Hyundai Ioniq Seven поразил очевидцев своими габаритами. Первые фото с тестов
Компания Hyundai приступила к дорожным испытаниям нового электрического кроссовера Ioniq 7, о чём свидетельствуют опубликованные в соцсетях фото прототипа. Дебют новинки, скорее всего, состоится в начале 2024 года.
На премьере концепта большое внимание было уделено дизайнерской составляющей, потенциалу беспилотных технологий с соответствующей организацией внутреннего пространства и другим, далёким от серийного производства вещам. Технических подробностей о Hyundai Seven минимум. Известно, что электрический кроссовер построен на платформе E-GMP с 800-вольтной электрической архитектурой и поддержкой зарядки мощностью до 350 кВт. Ожидаемая дальность хода - более 480 км.
Размер колёсной базы у концепта Hyundai Seven составлял 3,2 метра. Если у серийной версии модели этот параметр будет таким же, то кроссовер окажется крупнее Kia EV9, у которого между осями только 3,1 метра. Разницей в габаритах может быть обусловлена и меньшая дальность хода "Ионика", но здесь важно понимать, о какой версии идёт речь - о моно- или полноприводной.
О дате дебюта серийного Hyundai Ioniq 7 пока ничего неизвестно, но, принимая во внимание среднее время цикла испытаний автомобилей марки, до дилеров электрический SUV не доберётся раньше 2024 года. Хотя инсайдеры говорили об ускорении работ по проекту, но, видимо, у компании сменились приоритеты.