Стоимость полисов ОСАГО начала снижаться

Впервые за долгое время в первом квартале этого года средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в цене. При этом автовладельцы стали реже обращаться к страховщикам из-за мелких царапин по каско. А еще растет их интерес к страхованию машины с франшизой. Об этом рассказали представители компании "Росгосстрах".

Снижение средней стоимости полисов ОСАГО обусловлено несколькими факторами. Несмотря на резкий взлет в начале прошлого года стоимости запчастей и, как следствие, расходов страховщиков, уже наметилась стабилизация ситуации, отметил член правления компании Денис Макаров. Если в прошлом году цены на запчасти скакали, то сейчас более-менее стабильны.

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С поставками наиболее часто бьющихся запчастей для наиболее популярных моделей машин ситуация налаживается, отметил директор департамента выплат Александр Казимов. Бамперы, фары есть в наличии у разных поставщиков. Производство лобовых стекол отлажено в России.

Представители компании говорят о своем страховом портфеле. И стоит учитывать, что так как их представительства и филиалы распространены по всей стране вплоть до маленьких населенных пунктов, то наиболее популярная марка автомобилей - это Lada.

К тому же за последний год резко изменилось поведение самих автомобилистов. Они стали внимательнее относиться к своим машинам. А также реже обращаться за выплатами по мелким повреждениям. В результате снизилось количество обращений к страховщикам. Это, кстати, касается и каско.

По сравнению с январем-мартом прошлого года в первом квартале этого на 34,7 процента снизилось количество обращений по каско с небольшим убытком до 20 тысяч рублей.

- Цены на запчасти резко выросли, что переводит даже не слишком серьезную аварию в разряд больших убытков, - говорит Александр Казимов. - Автомобилисты понимают, что стоимость каско только растет, а страховой случай может повысить стоимость полиса при пролонгации договора. Поэтому мелкие повреждения предпочитают устранять сами.

Кроме того, автомобилисты стали чаще заключать договоры с франшизой. Это когда часть стоимости ремонта автовладелец оплачивает сам. Это позволяет снизить стоимость каско на 10-60 процентов.

- В России формируется большой парк уже не новых автомобилей, - отмечает директор департамента андеррайтинга компании Дмитрий Усанов. - Лимит по ОСАГО не всегда покрывает стоимость ремонта автомобиля. Поэтому растет интерес к каско даже среди опытных и аккуратных водителей. Если раньше они экономили на каско, то сейчас предпочитают полис с франшизой.