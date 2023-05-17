Между Creta и Tucson: стартовали продажи кроссовера Hyundai Mufasa

Мировая премьера новой модели Hyundai Mufasa состоялась в рамках автосалона в Шанхае в апреле этого года, и вот теперь кроссовер выходит на рынок. Пока только в Китае.

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Hyundai Mufasa построен на платформе Tucson пятой генерации и призван заменить в строю Hyundai Ix35, который до недавнего времени выпускался в Китае. Длина Mufasa составляет 4475 мм - это на 25 мм меньше, чем у уходящего ix35. Но зато места в салоне у новинки однозначно больше за счёт увеличенной на 40 мм колёсной базе - до 2680 мм.

Hyundai Mufasa получил двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 161 л.с. и крутящим моментом 193 Нм, который агрегатируется 6-ступенчатой АКП. Установка системы полного привода технически возможна, но пока такого запроса со стороны основного рынка нет, зато впоследствии у "Муфасы" появится гибридная версия.

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Новинку предложили в двух комплектациях по цене 139 800 и 149 800 юаней соответственно (1,6 - 1,72 млн рублей). Пока открыт приём заказов, "живые" машины появятся в следующем месяце.

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