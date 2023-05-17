Tesla анонсировала два загадочных электрокара

Tesla готовит две новинки. Их хотят продавать тиражом 5 миллионов в год
Tesla готовит две новинки. О них рассказал генеральный директор Илон Маск на ежегодном собрании акционеров компании. Правда, он обошелся парой тизеров и громкими словами, а подробности решил пока оставить в тайне. По его словам, новинки по дизайну и технологиям будут «на голову выше» продающихся ныне электрокаров и совместно увеличат продажи Tesla на пять миллионов экземпляров в год.
Маск пообещал раскрыть подробности о новых электрокарах в ходе дебюта, чтобы сделать его полноценным. Он также заверил инвесторов, что публике новинки очень понравятся. Говоря о пяти миллионах в год, топ-менеджер уточнил, что это лишь его прогноз. «Не подавайте на меня в суд», — добавил он.
Идет ли речь об ожидаемых обновлениях Model 3 и Model Y, известных как Project Highland и Project Juniper соответственно, пока неясно. Самая бюджетная Tesla должна пережить рестайлинг осенью 2023 года, а Model Y — в 2024 году. Автомобиль на тизере похож на Model Y, которая, насколько позволяет судить обозначенный силуэт, сохранит покатую крышу и получит слегка пересмотренные капот и корму.
В свежем интервью каналу CNBC Маск заявил, что Tesla уже в нынешнем году могут стать почти полностью автономными. Он также предрек собственной компании «момент ChatGPT», когда ее технологии станут так же популярны, как нейросети сейчас.
Однако на сегодняшний день инвесторов беспокоят нацеленность Маска на большие объемы продаж и урезание цен, задержка выпуска новых продуктов и корректировки автопилота FSD, постоянно подвергаемого критике.