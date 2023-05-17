Tesla анонсировала два загадочных электрокара

Tesla готовит две новинки. О них рассказал генеральный директор Илон Маск на ежегодном собрании акционеров компании. Правда, он обошелся парой тизеров и громкими словами, а подробности решил пока оставить в тайне. По его словам, новинки по дизайну и технологиям будут «на голову выше» продающихся ныне электрокаров и совместно увеличат продажи Tesla на пять миллионов экземпляров в год.

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Маск пообещал раскрыть подробности о новых электрокарах в ходе дебюта, чтобы сделать его полноценным. Он также заверил инвесторов, что публике новинки очень понравятся. Говоря о пяти миллионах в год, топ-менеджер уточнил, что это лишь его прогноз. «Не подавайте на меня в суд», — добавил он.

Идет ли речь об ожидаемых обновлениях Model 3 и Model Y, известных как Project Highland и Project Juniper соответственно, пока неясно. Самая бюджетная Tesla должна пережить рестайлинг осенью 2023 года, а Model Y — в 2024 году. Автомобиль на тизере похож на Model Y, которая, насколько позволяет судить обозначенный силуэт, сохранит покатую крышу и получит слегка пересмотренные капот и корму.

В свежем интервью каналу CNBC Маск заявил, что Tesla уже в нынешнем году могут стать почти полностью автономными. Он также предрек собственной компании «момент ChatGPT», когда ее технологии станут так же популярны, как нейросети сейчас.