Toyota может возродить модель Celica
Компания Toyota может вернуть на рынок спортивную модель Celica, сообщает японское издание BestCarWeb.
В рамках прошедшего в Японии авторалли председатель совета директоров автоконцерна Акио Тойода рассказал о своей любви к модели Toyota Celica. В ответ новый президент Toyota Motor Кодзи Сато, вступивший в должность в апреле, заявил, что хочет возродить эту модель.
Как предполагает BestCarWeb, имя Toyota Celica может получить новый спортивный электромобиль. В пресс-службе Toyota Motor на просьбу прокомментировать заявление Кодзи Сато заявили, что компания намерена развивать нынешнюю линейку спортивных автомобилей GR.
Спортивное купе Toyota Celica выпускалось с 1970 по 2006 год, модель сменила семь поколений. Прекращение производства было связано со снижением уровня продаж и популярности такого типа автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Китае показали новый кроссовер Omoda 3, который может появиться в России.