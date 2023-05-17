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Toyota выпустит легкий беспилотный автомобиль для шахт и рудников

Компания Toyota готовит легкую беспилотную машину для работы на рудниках.

Toyota выпустит легкий беспилотный автомобиль для шахт и рудников
© © Toyota

Автономный легковой автомобиль (Autonomous Light Vehicle или ALV) будет построен совместно с Komatsu Limited — вторым по величине производителем строительного и горнодобывающего оборудования в мире. Плод труда двух японских компаний поможет повысить безопасность на объектах и решить проблему с острой нехваткой рабочей силы в горнодобывающей промышленности.

Машина будет использовать автономную транспортную систему или Autonomous Haulage System (AHS), которую Komatsu выпустила на рынок еще в 2008 году. На сегодняшний день компания оперирует 650 грузовыми автомобилями на 22 объектах в пяти странах, а ее AHS за 15 лет заслужила высокую за безопасность и продуктивность.

Для новинки, разрабатываемой совместно с Toyota, инженеры подкорректируют имеющуюся технологию. Toyota, в свою очередь, предоставила сам автомобиль: судя по фото, это модифицированный Hilux.

Сейчас обе компании тестируют прототип совместного ALV на своих полигонах. Первый испытательный прогон беспилотника по реальному объекту планируется провести в январе 2024 года.

Сегодня стало известно о еще одной коллаборации Toyota: производитель собирается углубить сотрудничество с Subaru и выпустить еще один совместный электрокроссовер. Сообщается, что он увидит свет в 2025 году и будет продаваться только в Японии, а позже начнется разработка другой «батарейной» модели уже для зарубежных рынков.

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