Названы цены новых кроссоверов Evolute

Стали известны цены новых кроссоверов Evolute – моделей i-Jet и i-Sky. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на дилерский холдинг «Авилон».

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Отмечается, что обе модели производятся на заводе в Липецке – предприятие рассчитывает освоить их до конца мая 2023 года. При этом первые Evolute i-Sky появятся у дилеров уже в июне и получат ценник в 4,5 миллиона рублей. Кроме того, государственная субсидия может уменьшить эту сумму на 625 тысяч рублей

Evolute i-Jet оценили в 6,5 миллионов рублей. Кроссовер оснащён последовательно-гибридной силовой установкой, которая состоит из 1,5-литрового турбомотора SFG15TR и двух электродвигателей. Общая мощность i-Jet составляет 646 л.с., при том, что бензиновый ДВС выступает в качестве генератора для электро батареи с запасом хода 490 км по методике WLTP.