Проектирование Tesla Roadster могут завершить в этом году

Tesla Roadster второго поколения в последние годы стал чем-то вроде городской легенды. Представленный еще в 2017 году, Tesla первоначально заявляла, что производство начнется в 2020 году, но сейчас мы находимся в середине 2023 года, а Tesla еще не начала производство полностью электрического суперкара.

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Теперь появилась обновленная информация о том, когда стоит ожидать его увидеть. Отвечая на вопрос во время ежегодного собрания акционеров Tesla, Илон Маск сообщил, что проектирование и разработка автомобиля должны быть завершены в этом году, а производство автомобиля может начаться в 2024 году.

Маск также подтвердил, что он будет предлагаться с пакетом опций SpaceX.

Понятно, что этот пакет SpaceX заменит задние сиденья на обернутый композитным материалом сосуд высокого давления. Аккумулятор автомобиля затем питает насос, который приводит в действие судно и может подавать давление на двигатели холодного газа вокруг транспортного средства. Утверждалось, что эта система может привести к разгону от 0 до 96 км/ч всего за 1,1 секунды. Однако эта система добавит веса, и Джейсон из отдела инженерных объяснений считает, что ускорение может длиться всего 1 или 2 секунды.

Что касается родстера в целом, Tesla не публиковала никаких технических характеристик с 2017 года. Тогда компания утверждала, что автомобиль разгоняется до 96 км/ч за 1,9 секунды, преодолевает четверть мили за 8,8 секунды и имеет максимальную скорость 402 км/ч.