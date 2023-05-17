«Москвич» выпустил первый рекламный видеоролик в своей истории
Автозавод «Москвич» выпустил первый рекламный ролик в «новой истории марки». Видео появилось в Telegram-канале предприятия.
«Прежде чем просыпается город, просыпаемся мы. И начинаем создавать будущее, которое наступит уже сегодня… "Москвич" для настоящего будущего», — говорится в ролике.
Видео посвящено моделям «Москвич 3» в красном цвете и электромобилю «Москвич 3е» — в желтом. Также в кадры попали машины медслужбы и полиции.
Напомним, что презентация новой комплектации «Москвича 3» состоялась в апреле. Автомобиль стоит более двух миллионов рублей.