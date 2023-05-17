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«Москвич» выпустил первый рекламный видеоролик в своей истории

Автозавод «Москвич» выпустил первый рекламный ролик в «новой истории марки». Видео появилось в Telegram-канале предприятия.

«Прежде чем просыпается город, просыпаемся мы. И начинаем создавать будущее, которое наступит уже сегодня… "Москвич" для настоящего будущего», — говорится в ролике.

Видео посвящено моделям «Москвич 3» в красном цвете и электромобилю «Москвич 3е» — в желтом. Также в кадры попали машины медслужбы и полиции.

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Напомним, что презентация новой комплектации «Москвича 3» состоялась в апреле. Автомобиль стоит более двух миллионов рублей.

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