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Замеченный в кортеже Путина внедорожник Tank 500 подорожал на один миллион рублей

Внедорожник Tank 500, который заметили 9 мая в кортеже президента России Владимира Путина, подорожал на один миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Производителем автомобиля является китайская компания Great Wall. Всего за неделю после празднования Дня Победы в РФ внедорожник прибавил в цене 20%. За базовую версию желающим придется заплатить 6,5 миллионов рублей. В максимальной комплектации, в которую входят контурная подсветка, полный привод, светодиодные фары и интеллектуальный круиз-контроль, он стоит семь миллионов рублей.

При этом запаса внедорожников в России нет, все машину везут из Китая. Таким образом желающим приобрести Tank 500 придется ждать автомобиль не менее двух месяцев.

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