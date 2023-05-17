Внедорожник Tank 500, который заметили 9 мая в кортеже президента России Владимира Путина, подорожал на один миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Производителем автомобиля является китайская компания Great Wall. Всего за неделю после празднования Дня Победы в РФ внедорожник прибавил в цене 20%. За базовую версию желающим придется заплатить 6,5 миллионов рублей. В максимальной комплектации, в которую входят контурная подсветка, полный привод, светодиодные фары и интеллектуальный круиз-контроль, он стоит семь миллионов рублей.