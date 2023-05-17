$80.76+0.7887.57+0.41

Белоруссия выпустит собственный автомобиль из российских запчастей

Первый легковой автомобиль Белоруссии построят из российских запчастей.

Белоруссия выпустит собственный автомобиль из российских запчастей
© © БелДжи

Производством машины займется автозавод «БелДжи», на мощностях которого сегодня выпускают китайские кроссоверы Geely. По словам председaтеля прaвительствa Сaмaрской облaсти Виктора Кудряшова, белорусское предприятие собирается начать производство под собственной маркой.

Кудряшов заявил, что около двухсот предприятий Самарской области могут предложить белорусскому автозаводу продукцию по «нормальным ценам». Региональные власти двух стран уже обговорили возможное сотрудничество. Самарские специалисты, в свою очередь, готовы начать отгрузку продукции на белорусский завод «БелДжи».

Руководство белорусского автозавода еще в прошлом году интересовалась комплектующими российских производителей. Сейчас же их интерес вышел на новый уровень.

Накануне БелАЗ представил новый карьерный самосвал для российского рынка. 2000-сильная машина пополнит линейку 180-тонников компании.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий