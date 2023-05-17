Белоруссия выпустит собственный автомобиль из российских запчастей

Первый легковой автомобиль Белоруссии построят из российских запчастей.

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Производством машины займется автозавод «БелДжи», на мощностях которого сегодня выпускают китайские кроссоверы Geely. По словам председaтеля прaвительствa Сaмaрской облaсти Виктора Кудряшова, белорусское предприятие собирается начать производство под собственной маркой.

Кудряшов заявил, что около двухсот предприятий Самарской области могут предложить белорусскому автозаводу продукцию по «нормальным ценам». Региональные власти двух стран уже обговорили возможное сотрудничество. Самарские специалисты, в свою очередь, готовы начать отгрузку продукции на белорусский завод «БелДжи».

Руководство белорусского автозавода еще в прошлом году интересовалась комплектующими российских производителей. Сейчас же их интерес вышел на новый уровень.