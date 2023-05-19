На АвтоВАЗе сфотографировали Cross-версию седана Lada Vesta NG

АвтоВАЗ готовит «вседорожный» седан Lada Vesta нового поколения. В распоряжении сообщества Avtograd News во «Вконтакте» оказалась фотография, сделанная в одном из цехов завода в Тольятти: на ней запечатлена Cross-версия седана Lada Vesta NG на конвейере. Стоит отметить, что этот вариант модели исключили из прайс-листов еще осенью прошлого года, однако в марте во время церемонии запуска серийного производства Весты «нового поколения» такой автомобиль был замечен на территории предприятия.

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«Мотор» еще в марте сообщал, что АвтоВАЗ не намерен отказываться от выпуска седана Vesta Cross NG. Так как бамперы и оптика седана и универсала Vesta идентичны, технических препятствий для производства такой машины нет. Тогда же руководитель проекта Lada Vesta Олег Груненков подтвердил изданию Quto.ru, что седан Vesta Cross может стать «бесплатной модификацией» с точки зрения затрат на разработку. Это значит, что технически производство такой версии может быть начато в любой момент при наличии спроса.

Avtograd News не уточняет, когда именно была сделана фотография Cross-версии модели с кузовом седан, но отмечает, что «единичные экземпляры начали собирать еще в апреле, сейчас эта модификация сходит с конвейера в достаточном количестве».

По собственной информации «Мотора», АвтоВАЗ будет выпускать и начальную версию седана Vesta NG — ее ранее тоже сфотографировали на производстве. Единственное отличие такого автомобиля от обычной Весты «нового поколения» — штампованные колесные диски.