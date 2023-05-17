Автоэксперт оценил предложение автомобилей Lada в московских автосалонах

Главный редактор автожурнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что в московских автосалонах стало значительно меньше автомобилей Lada в наличии. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

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«Прошелся по московским автосалонам. Ситуация за последние месяцы радикально изменилась. Выбор резко сузился», – написал он.

Кадаков уточнил, что автомобили Lada XRAY встречаются крайне редко, только с механической коробкой передач и за пределами Москвы. Цена на них начинается с 1,5 миллиона рублей.

Ситуация с Lada Largus, по словам эксперта, ещё хуже – все модели распроданы, включая версию Cross за 2,1 миллиона рублей. Данную модель можно найти только в регионах и на штампованных дисках за 1,5 миллиона рублей.

При этом Lada Vesta, как сообщает Кадаков, в наличии не осталось вообще.

«Разобрали старые, разобрали ижевские NG, практически нет даже Спорта, который продавали не дешевле 2 млн рублей», – написал он.

Кадаков также подчеркнул, что хоть в регионах и можно найти Vesta с ценником в 1,3 миллиона рублей, это является рекомендованной ценой.

«Не верьте: это “рекомендованные” цены либо обвешанные трейдинами и кредитами. Реальные цены на оставшийся дорест с механикой – от 1,4 миллиона рублей. Кроссы 1.6 CVT – по-прежнему 2 миллиона рублей», – предупредил эксперт.

Кадаков также отметил, что в Москве есть в наличии черные и белые Lada Granta от 800 тысяч рублей, а также Niva Legend и Travel от 820 тысяч рублей.