Land Rover обновил внедорожник Range Rover версии SV
Компания Land Rover представила обновленный внедорожник Range Rover 2024 модельного года в версии SV. Об этом сообщает 110km.ru.
По данным портала, изменения коснулись только «техники» и функционального оснащения модели. В частности, внедорожник оснастили мощным мотором BMW. Предполагается, что речь идет о восьмицилиндровом V-образном агрегате от BMW M с индексом S68.
Также в SV обновили информационно-развлекательную систему Pivi Pro с 13,1-дюймовым сенсорным экраном, круиз-контроль Terrain Response 2 и систему New Country Road Assist, использующую данные спутниковой навигации с целью корректировки заданной скорости при использовании адаптивного круиз-контроля.
Кроме того подразделение Bespoke предлагает допвозможности персонализации в комплектации Autobiography и SV. Цветовая палитра обновленных внедорожников имеет 400 вариантов отделки салона и 230 оттенков кузова.