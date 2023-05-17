$80.76+0.7887.57+0.41

«Яндекс Такси» в Москве начнет дополнительно уточнять адрес

В Москве из-за сбоев в определении геопозиции возникают сбои в работе сервисов «Яндекс Самокаты», «Яндекс Драйв» и «Яндекс Такси». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс Такси» в Москве начнет дополнительно уточнять адрес
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что сбои в работе «Яндекс Такси» приводят к тому, что у «некоторых пользователей может некорректно отображаться точка посадки».

На фоне этого, отметили в компании, водители будут предлагать пассажирам проверить корректность данных по поездке, в частности, уточнить адрес, с которого она начинается.

Сложности возникают также у клиентов других сервисов, уточнили в пресс-службе. Пользователям «Драйва» и «Самокатов» могут быть временно недоступны как старт, так и завершение аренды.

В компании подчеркнули, что принимают и обрабатывают обращения в службу поддержки от клиентов и водителей, используют все доступные способы с тем, чтобы минимизировать эффект от сбоя.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий