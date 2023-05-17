«Яндекс Такси» в Москве начнет дополнительно уточнять адрес

В Москве из-за сбоев в определении геопозиции возникают сбои в работе сервисов «Яндекс Самокаты», «Яндекс Драйв» и «Яндекс Такси». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что сбои в работе «Яндекс Такси» приводят к тому, что у «некоторых пользователей может некорректно отображаться точка посадки».

На фоне этого, отметили в компании, водители будут предлагать пассажирам проверить корректность данных по поездке, в частности, уточнить адрес, с которого она начинается.

Сложности возникают также у клиентов других сервисов, уточнили в пресс-службе. Пользователям «Драйва» и «Самокатов» могут быть временно недоступны как старт, так и завершение аренды.