В России захотели увеличить сроки ремонта по ОСАГО

Российские власти хотят увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такую инициативу поддержал замглавы Минфина Алексей Моисеев, пишут «Известия».

Ожидается, что данная мера позволит чаще ремонтировать корейские и китайские машины. Однако по европейским маркам средний срок доставки комплектующих может достигать шести месяцев. На фоне сложностей с поставками ведомство в итоге поддержало данную идею.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уточнили, что в условиях нехватки комплектующих и длительных сроков их поставки такая мера позволит увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО. Как уточнили эксперты, в 2021 году по обязательным полисам восстанавливали 8,8 процента авто. К концу прошлого года показатель снизился до 5,3 процента.

При этом в РСА считают, что увеличение сроков ремонта до 45 дней не решит полностью проблему. Для этого нужно также проработать возможность использования восстановленных запчастей, не влияющих на безопасность дорожного движения, сообщает издание.

В свою очередь, автоэксперты также поддержали увеличение сроков ремонта как временную меру до нормализации ситуации с поставками комплектующих. Это компромиссный вариант, так как раньше обсуждалось повышение до 60 дней.

В апреле адвокат Елена Кудерко напомнила российским водителям о штрафах за езду без ОСАГО. По ее словам, при выявлении поддельного полиса во время проверки сотрудниками ГИБДД штраф составит 500 рублей. Полис же придется оформить по всем правилам.