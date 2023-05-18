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Россияне полюбили отечественные и китайские электромобили

Текущий год на рынке лизинга автомобилей ознаменован ростом спроса на электромобили отечественного и китайского производства.

Россияне полюбили отечественные и китайские электромобили
© Пресс-служба Voyah

"В 2022 году компания передала клиентам в 1,3 раза больше новых электромобилей, чем в 2021 году. В этом году в силу дефицита большинства импортных марок клиенты компании приобретали электромобили только отечественных и китайских брендов — Evolute, "Москвич", Voyah", - рассказали в "Газпромбанк Автолизинг".

При этом, уточняют в компании, премиальный кроссовер Voyah по итогам первых четырех месяцев 2023 года стал безусловным лидером продаж.

Лизинговые компании резюмируют, что электромобили продолжают восприниматься как интересные и дорогие приобретения, хотя они являются очень демократичными, сообщает РИА Новости.

По данным "Сбербанк Лизинг", в 2022 году в РФ было продано, в том числе в лизинг, 2998 электромобилей - рекордный показатель.

Ранее "СП" писала, что эксперт объяснила, чем вызван российский бум на покупку автомобилей.

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