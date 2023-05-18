Россияне полюбили отечественные и китайские электромобили

"В 2022 году компания передала клиентам в 1,3 раза больше новых электромобилей, чем в 2021 году. В этом году в силу дефицита большинства импортных марок клиенты компании приобретали электромобили только отечественных и китайских брендов — Evolute, "Москвич", Voyah", - рассказали в "Газпромбанк Автолизинг".