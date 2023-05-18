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Прокуратура заподозрила УАЗ в нарушениях выплат зарплат

Прокуратура начала проверку соблюдения трудовых прав на УАЗе.

Прокуратура начала проверку на УАЗе
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В частности, проверяется, выплачивает ли завод заработную плату своевременно и в полном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Засвияжского района Ульяновска. Интерес надзорного органа спровоцировали вчерашние сообщения о митинге, который устроили рабочие УАЗа, жалующиеся на низкие зарплаты. Если нарушения будут выявлены, к заводу применят меры прокурорского реагирования.

В среду в Telegram-каналах распространились информация и видео с забастовкой на Ульяновском автозаводе. По их информации, сотрудники устроили митинг из-за недовольства зарплатой. Сообщалось, что за последний месяц сотрудникам УАЗа выплатили в среднем по 20 тысяч рублей. При этом официальная статистика говорит о средней получке в 45 тысяч.

В пресс-службе УАЗа сообщения о стачке опровергли. По словам представителей завода, вечером в среду прошла плановая встреча работников с генеральным директором, на которой в том числе обсуждались вопросы повышения зарплаты.

«Сегодня средняя зарплата на УАЗ выше средней по региону. В 2021 году проводилось повышение заработной платы на шесть процентов, в 2022 — на 10 процентов. Очередной этап повышения заработной платы на пять процентов прошел первого марта, и с первого июня состоится еще одно повышение на 7 процентов», — сообщили в пресс-службе.

Это соответствует февральскому обещанию УАЗа проиндексировать выплаты в 2023 году поэтапно на 12 процентов. При этом по данным Росстата, средняя зарплата в Ульяновской области в 2021 году была 36 126 рублей, а в декабре 2022-го — 53 160.

В середине прошлого года экс-глава предприятия Адиль Ширинов заявил, что себестоимость внедорожников УАЗ из-за санкций выросла почти на треть. Самая доступная сегодня модель марки — «Патриот» с механической коробкой передач, стоимость которого, согласно сайту, стартует с 1,33 миллиона рублей.

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